РУСАЛ и En+ поддержат будущих медиков и педагогов

Объявлен старт нового сезона стипендиальной программы. Теперь претендовать на повышенную стипендию могут не только студенты, получающие профильные для компании специальности, но и будущие медики и педагоги, рассказали SIA.RU в компании.

География программы также расширена в два раза: в этом году в неё вошли больше 50 учебных учреждений и 18 городов, в том числе Иркутск, Братск и Тайшет. Главный бонус для участников – ежемесячная стипендия, размер которой варьируется от 10 до 25 тысяч рублей в зависимости от уровня образования (высшее или среднее) и курса обучения.

Чтобы попасть в программу, нужно пройти конкурсный отбор. Принять участие в конкурсе могут студенты 2-6 курсов вузов или сузов-партнёров программы, обучающиеся очно на бюджетной основе. Критерии оценки простые: высокая академическая успеваемость; достижения в науке, творчестве, спорте; опыт волонтёрской деятельности.

Кроме стипендии, участники программы получают гарантированное место для прохождения производственной практики, возможность участвовать в профессиональных конференциях компании, а также направление на обучение в магистратуру.

Что удивительно - у стипендиатов программы нет обязанности после окончания учёбы работать именно на предприятиях компании.

Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом En+ и РУСАЛ:

- Конечно, мы стремимся всем сердцем и душой сделать так, чтобы выбор был сделан в пользу нас. И 60% стипендиатов, которые учатся на последних курсах, твёрдо решили связать свою судьбу с предприятиями РУСАЛа. Это фантастический результат, мы рады, что наша программа нашла такой отклик.

В этом году РУСАЛ и En+ расширили список специальностей, помимо традиционных для компании энергетики, теплоэнергетики, металлургии, теплохимии появились новые социально значимые направления, такие как медицина и педагогика.

На первый взгляд, к профилю компании они не имеют никакого отношения. Зачем же это нужно? Ответ прост: чтобы сотрудников и жителей городов присутствия компании лечили лучшие медики, а их детей учили лучшие педагоги. Такую планку социальной ответственности задал её основатель РУСАЛа, меценат Олег Дерипаска.

Максим Парфенов, министр образования Иркутской области:

- С трудом верилось, что компания, приходя на территорию региона с желанием развивать инфраструктуру, будет обращать внимание и на то, в каких условиях работают педагоги, учатся школьники, кто работает в общеобразовательных организациях. Мы благодарны РУСАЛу и En+ за эту инициативу.

Как отметили ректоры ведущих вузов региона – ИРНИТУ и ИГУ, такой системный подход к подготовке кадров позволяет готовить не просто профессионалов, а мотивированных специалистов.

Желающим принять участие в стипендиальной программе нужно зарегистрироваться на сайте career.enplusrusal.ru. Заявки принимаются с 10 по 15 июля. Количество стипендий ограничено, но попробовать свои силы может каждый.

Дарья Шабдыр, студентка 4-го курса института энергетики ИРНИТУ:

- Для меня не было большой сложностью победить в программе. Я отправила свои достижения, и комиссия оценила их по достоинству. Считаю, что у каждого человека, который честно учится и участвует в научной работе, есть шанс. Всегда нужно пробовать и стараться!

Текст: Марина Иванова