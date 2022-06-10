Восьмерых подозреваемых в разбойном нападении на майнинговую ферму задержали в Иркутском районе

Сотрудники полиции задержали предполагаемых налетчиков на майнинговую ферму в Иркутском районе, ими оказались местные жители в возрасте от 17 до 22 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Установлено, что на днях ночью подозреваемые проникли в помещение, расположенное в деревне Столбова. Войдя внутрь и применив газовый баллончик, они напали на техника, связали ему руки скотчем и нанесли телесные повреждения.

«Однако похитить злоумышленникам ничего не удалось. Через некоторое время их заметили двое разнорабочих, также находящихся по указанному адресу, и попытались задержать. Преступники скрылись с места происшествия в разных направлениях, но один из них попался – им оказался 19-летний житель деревни Горохово», – говорится в сообщении. Позже были установлены личности остальных предполагаемых фигурантов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Расследование продолжается.