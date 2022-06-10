С 15 июня в галереи Бронштейна появятся новые скульптуры Даши Намдакова из коллекции «Изнутри»

Коллекция «Изнутри» создана в 2017 году. Работы задуманы в Лондоне, отлиты в Италии, вдохновлены современной европейской пластикой и древними традициями Азии. Мировая премьера коллекции состоялась в Галерее В. Бронштейна в 2018 году, тогда была представлена часть работ. Позже они экспонировались в Москве в парках «Зарядье» и «Музеон», а также в Санкт-Петербурге в Русском музее, рассказали в пресс-службе галереи.

В Иркутске сейчас будут представлены другие скульптуры из коллекции «Изнутри»: «Обнаженная», «Спящая амазонка» и «Слияние».

– Скульптуры Даши Намдакова в нашей галерее – это единственная в мире подобная экспозиция. При поддержке Арт-фонда мастера мы стараемся обновлять экспозицию и показывать его новые работы, – рассказывает директор галереи Ольга Бронштейн. – Сейчас это три новых скульптуры, которые мы впервые презентуем в Иркутске. Увидеть их можно будет до конца осени.

В новых работы скульптор предлагает увидеть, как за явным прячется скрытая от посторонних глаз изнанка. В чертах воительниц – «Обнаженной» и «Спящей амазонки» – сочетаются драматизм и трепетность, нежность и сила. Скульптура «Слияние» – это сюрреалистический образ, рожденный из фантазии мастера и древних мифов: из головы морского существа появляется прекрасная девушка.

15 июня в 18:30 состоится экскурсия по обновленной экспозиции, ее стоимость равна цене входного билета – от 50 до 150 рублей. Затем такие экскурсии будут проходить каждую среду в это же время.

Также всегда можно прослушать бесплатный аудиогид и забронировать экскурсию на любую удобную дату.

Без возрастных ограничений. Стоимость входных билетов – 50–150 рублей. Приобрести их можно онлайн, в том числе по «Пушкинской карте» – https://vmuzey.com/event/vystavka-iskusstvo-dashi-namdakova-i-ego-semi. Выставка проходит в залах галереи по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3.