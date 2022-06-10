Одиннадцать выпускников Иркутской области набрали 100 по ЕГЭ

Экзамены начались 26 мая. Об этом рассказали в региональном министерстве образования Иркутской области. По географии 100 баллов не получил ни один участник.

ЕГЭ по химии 26 мая сдавали в Иркутской области 1088 участников. Из них 101 человек показал результаты в диапазоне 81-100 баллов. Продемонстрировать наивысший результат, набрав 100 баллов, смогли два участника ЕГЭ по химии из Ангарска и Братска. 801 участник подтвердил освоение образовательной программы среднего образования по этому предмету.

Итоговые испытания по литературе прошли в Приангарье 558 выпускников 11 классов. Высокий балл на ЕГЭ по этому предмету получили 54 участника, или почти 10 % участников экзамена. Стобалльный результат набрали девять из них. Это выпускники школ из Усолья-Сибирского, Иркутска, Ангарска и Нижнеудинска. При этом в Ангарске все три стобалльника - из средней школы с углубленным изучением английского языка № 27.

242 выпускника в регионе сдавали экзамен по географии. Высокие баллы, 80 и выше смогли набрать 12 участников ЕГЭ из Иркутска, Ангарска, Черемхово, а также Братского, Качугского и Нижнеудинского районов.

Не позднее 17 июня станут известны результаты госэкзамена по русскому языку. Напомним, этот предмет – один из двух обязательных экзаменов.