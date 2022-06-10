Новое землетрясение произошло на Байкале 10 июня

Сейсмологи зафиксировали новое землетрясение на Байкале 10 июня, максимальные толчки составили 4 балла, следует из данных Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмособытие случилось в 06:36. Эпицентр располагался непосредственно в озере Байкал. Максимальные удары почувствовали жители сел Еланцы и Черноруд Иркутской области, а также села Сухая Бурятии.

Удары в 3 балла почувствовали жители поселков Хужир, Бугульдейка, деревни Куреть в Ольхонском районе, в Бурятии – сел Оймур и Кудара. В целом землетрясение ощущалось в более чем 30 населенных пунктов двух регионов.