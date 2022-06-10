Открыт первый мост между Россией и Китаем

Он связывает Благовещенск с городом Хэйхэ, передает корреспондент РИА Новости.

По мосту через пункт пропуска «Кани-Курган – Хэйхэ» пошли первые грузовые автомобили – в Китай отправились восемь российских тягачей автопарка ООО «Газпром гелий сервис», работающие на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе.

С китайской стороны также въехали восемь грузовиков. Они везут в Россию автомобильные шины и комплектующие для электрооборудования.

Строительство трансграничного перехода Благовещенск-Хэйхэ через Амур началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.

Строительство моста обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов вложены на российской территории. Длина моста – 1080 метров. Он двухполосный, общая ширина проезжей части – 11 метров. Сам мост от пролета до пролета – 18,2 метра. Общая протяженность мостового перехода – около 20 километров. Сюда входят шесть километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую.