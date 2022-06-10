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Школьник нашел у водоема в микрорайоне Юбилейном Иркутска ящик с боеприпасами

14-летний подросток прогуливался у водоема в микрорайоне Юбилейном в городе Иркутске, где обнаружил ящик с боеприпасами, сообщает региональная полиция.

Инцидент произошел в конце мая. Мальчик обнаружил металлический ящик, где находились предметы, похожие на гранаты. По поводу находки ребенок обратился к сотрудникам ДПС, которые дежурили вблизи остановки «Гаражи».

«Прибывшие на место полицейские, в целях обеспечения безопасности граждан, оцепили прилегающую территорию. Взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области обследовали найденные предметы и передали следственно-оперативной группе для проведения соответствующей экспертизы и дальнейшей утилизации», – говорится в сообщении.

Сейчас сотрудниками полиции проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение. За сознательный поступок и активную гражданскую позицию подростку вручили награду.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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