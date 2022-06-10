БрАЗ снижает выбросы в полтора раза быстрее намеченного и готовится строить сразу четыре газоочистки

Братский алюминиевый завод ОК РУСАЛ отчитался о реализации мероприятий федерального проекта «Чистый воздух». О том, что сделано в течение прошлого года и о планах на 2022 год депутатам Думы Братска рассказал директор по экологии БрАЗа Александр Гавриленко.

Братск один из 12 городов, ставших в 2019 году участниками федерального проекта «Чистый воздух». Это комплекс мероприятий, который предусматривает как снижение объемов выбросов крупных производств, так и газификацию транспорта, ТЭЦ и частного сектора. Все эти меры в совокупности должны привести к уменьшению количества примесей в атмосфере на 20%.

На БрАЗе подход к программе также комплексный: ведется строительство новых газоочистных сооружений, реконструкция уже существующих, переход на ЭкоСодерберг, использование гибридных пеков, механизация процессов и многое другое. На модернизацию БрАЗа в рамках проекта «Чистый воздух» компания РУСАЛ выделила 10 миллиардов рублей.

Завод не только неукоснительно придерживается намеченного графика, но даже идет с опережением. К началу 2022 года количество выбросов снизилось почти на 6, 5 % при запланированных 4%.

- В прошлом году мы запустили две газоочистные установки, №31 и 32, так называемые «сухие» с «мокрым хвостом». Это двухступенчатая очистка, при которой задерживается до 99, 8% веществ. Также мы установили 198 электролизёров Экособерберг и начали разработку проектной документации на строительство еще четырех новых газоочистных установок, - рассказал директор по экологии БрАЗа Александр Гавриленко. - Кроме того, исключительно по собственной инициативе БрАЗ установил на границе санитарно-защитной зоны автоматический стационарный пост, который пока работает в тестовом режиме. Это уникальное не только для Братска, но и для всего региона оборудование, оно позволяет делать замеры с интервалом 20 минут.

Всего на БрАЗе 2334 электролизера, с 2019 по 2021 годы 595 из них заменены на Экосодерберг. В текущем году планируется установить еще 278 новых электролизёров, 128 из них уже работают. Таким образом, к концу года на Экосодерберг будет переведено более трети производства братского алюминия, а к моменту завершения программы «Чистый воздух» – более половины, 1260.

Материалы на строительство четырех сухих газоочистных установок (СГОУ), которое планируется начать также в текущем году, переданы на экологическую экспертизу, рассказал главный эколог БрАЗа. К 2025 году на промплощадке завода будет пятнадцать современных СГОУ, оставшиеся десять пройдут капремонт.

Депутаты одобрили отчет и особо отметили открытость БрАЗа. Народные избранники регулярно бывают на предприятии, поэтому имеют возможность составить личное мнение о происходящих там переменах. Приглашения на экскурсии получают и городские экоактивисты.

- Я приезжала туда со своими студентами, и не один раз. Мы принимали участие в пуске газоочистки, и нас очень тепло встречали, рассказывали, все показывали, - комментирует депутат Думы Братска Елена Епифанцева. - Причем презентацию проводил лично управляющий директор. Огромное спасибо за открытость. Люди, которым вы показываете производство, дальше несут эту информацию и рассказывают, что действительно делается. И это очень важно.

- Когда первые лица, руководители, доводят информацию до общественности, отвечают на все вопросы, то это, конечно, воспринимается всегда положительно, – говорит председатель постоянной депутатской комиссии по экологии Думы Братска Александр Большешапов. - В отличие от других годов, в которых невозможно даже на простое маленькое предприятие попасть, здесь на таком значимом охраняемом предприятии как БрАЗ могут побывать все депутаты, в том числе и общественность.