Конференцию «Моя карьера» провела компания En+ Group в Иркутске

Специалисты энергохолдинга прослушали доклады экспертов и обсудили с ними актуальные направления внедрения цифровых технологий в производство, вопросы экологической повестки, устойчивого развития, охраны труда и развития культуры безопасности, рассказали SIA.RU в компании.

Отдельной темой для диалога стало создание условий для ведения здорового образа жизни, развития системы оказания психологической помощи, предоставления услуг телемедицины, программ управления стрессом и продвижения спорта. Чтобы предметно поговорить об этом к программе сессии подключилась победитель кубков России, призер Чемпионатов мира, мастер спорта России Светлана Шорникова, а также спортивный психолог, многократная чемпионка России, Европы и мира, серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Наталья Иванова.

– Проект «Моя карьера» в этом году объединил почти 200 сотрудников из Иркутской, Нижегородской, Челябинской областей и Красноярского края. Под руководством наставников они получат необходимые знания по управлению проектами и рисками, экономике и финансам, стресс-менеджменту, тайм-менеджменту и презентационным навыкам, подготовят собственные проекты. Финалисты войдут в кадровый резерв и будут иметь преимущества при назначении на вышестоящие руководящие должности, – сказал Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group.

Проект «Моя карьера» создан для формирования кадрового резерва En+ Group и карьерного роста сотрудников в возрасте до 35 лет. В 2021 году 30 финалистов программы получили возможность пройти стажировку в новых должностях.

Содействие развитию специалистов является одним из фундаментов корпоративной кадровой политики, заложенной основателем En+ Group. Благодаря предпринимателю начинающие сотрудники получают достойную заработную плату с первых месяцев работы. Им предоставляются уникальные возможности участвовать в различных проектах, повышать профессиональный уровень, активно идти вверх по карьерной лестнице.