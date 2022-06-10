ИНК стала победителем Всероссийского конкурса РСПП

Иркутская нефтяная компания стала победителем на Всероссийском конкурсе Российского союза промышленников и предпринимателей «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2021», рассказали SIA.RU в компании.

ИНК завоевала награду в номинации «За вклад в устойчивое развитие территорий» и получила диплом лауреата в номинации «За экологически ответственный бизнес». В число победителей конкурса также вошли компании ЛУКОЙЛ, РУСАЛ, Полюс, Татнефть, Норильский никель и другие. Награждение лидеров российского бизнеса состоится 29 июня на съезде РСПП.

Всероссийский конкурс «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» проходит ежегодно среди прямых и ассоциированных компаний-членов РСПП. Его цель — выявить лучшие практики и достижения в области устойчивого развития, экологической ответственности, охраны труда и производственной безопасности. Участие в мероприятии бесплатное.