Сейсмологи: Точное прогнозирование землетрясений в Иркутской области сейчас невозможно

Старший научный сотрудник Института земной коры СО РАН, кандидат геолого-минералогических наук Наталья Радзиминович во время прямого эфира 9 июня заявила, что в настоящее время прогнозирование землетрясений в Иркутской области является невозможным.

«Что касается возможности прогнозирования землетрясений на сегодняшний день. Как правило, все жители городов и сейсмоактивных районов ждут от ученых так называемого детерминистского прогноза, то есть от нас требуют сказать точное время, точное место и силу землетрясения. На данный момент это невозможно фактически», – сообщила.

Существует ряд причин, почему нельзя точно предсказать землетрясение, в частности, по словам ученого, имеет место быть понятие «детерминистский хаос» (явление в теории динамических систем, при котором поведение нелинейной системы выглядит случайным, несмотря на то, что оно определяется детерминистическими законами – прим. ред.), однако исследователи все равно пытаются добиться точности прогнозов.

В качестве основного сейчас используется вероятностный прогноз землетрясений. «На его основе строится карта общего сейсмического районирования, которая является нормативной, на ее основе ведется строительство домов в сейсмоактивных районах», – сказала Радзиминович и добавила, что такой прогноз оценивает вероятность землетрясений на определенной территории в определенный временной промежуток.

Также чтобы сделать прогноз землетрясений наиболее точным, в Приангарье в настоящее время научным сообществом изучаются предвестники землетрясений – для этого развернуто четыре полигона для наблюдений. Работы в этом направлении фактически только начаты. Спикер резюмировала, что жители сейсмоактивных территорий всегда должны быть готовы к землетрясениям.