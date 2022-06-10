Мотив для айтишника, или как компания En+ Digital решает кадровый вопрос

Ситуация с IT-кадрами в нашей стране всегда была непростой. Согласно статистике, опубликованной в 2021 году, 58% российских айтишников ещё тогда хотели переехать в другие страны. При этом в России были и есть IT-компании, которые отличают стабильный рост, развитие и движение вперёд, а не «утечка мозгов». Одна из таких компаний – En+ Digital (входит в структуру En+ Group), созданная в 2018 году и за это время выросшая на 30% за счёт растущего количества реализуемых проектов. Чем привлекает айтишников работа в En+ Digital? Какие задачи они сейчас решают, в том числе в ответ на новые геополитические вызовы? В каком направлении будет развиваться компания? Ответы на эти и другие актуальные вопросы – в репортаже с пресс-тура иркутских журналистов в En+ Digital.

В этом здании находится офис компании En+ Digital. Фото предоставлено компанией

Компания для реализации возможностей

Офис En+ Digital находится в одном из самых красивых мест Иркутска – на Нижней Набережной, и, забегая вперёд, отмечу некоторые детали, которые сразу бросились мне в глаза. Во-первых, из окон всех кабинетов здесь открывается практически панорамный вид на Ангару и речной пейзаж, – значит, у сотрудников всегда есть возможность переключить внимание, что важно для интеллектуальной деятельности. Во-вторых, я обратила внимание на отсутствие бумаги и ручек на столах. Как говорится – ничего лишнего, только компьютеры и люди.

Вводную информацию о компании нам дал генеральный директор En+ Digital Александр Герасименко. Он рассказал, что сейчас в компании работают 238 человек, в основном это – разработчики программного обеспечения для сайтов, мобильных приложений, учётных программ и других цифровых продуктов, а также аналитики.

Генеральный директор компании En+ Digital Александр Герасименко. Фото Н. Горбань

Особый акцент генеральный директор сделал на том, что все сотрудники в компании – опытные профессионалы, даже те, кто приходит сюда на работу буквально со студенческой скамьи, чему способствует обучение ребят по программе образовательного проекта En+ Group «Академия IT». При этом у каждого есть возможность реализовать себя – и профессионально, и административно – став через два-три года работы, к примеру, руководителем группы, отдела или даже управления. Главное – не лениться, расширять свои компетенции, проходить дополнительное обучение. Кстати, в компании на эти цели выделяют хороший бюджет и ежегодно организуют около двадцати обучающих программ по разным направлениям.

– Сейчас наблюдается тенденция, когда люди стремятся развиваться, причём не только в одном каком-то направлении, а в разных: и в разработке программ 1С, и в разработке мобильных приложений, и в разработке web-ресурсов. И это правильно, и мы таких мотивированных сотрудников ценим, – подчеркнул Александр Герасименко.

Кроме этого он отметил, что в компании – конкурентная, ежегодно индексируемая зарплата, расширенный соцпакет плюс льготная ипотека, а также большая программа корпоративных мероприятий.

– Поэтому людям, которые у нас работают, уже неинтересно идти куда-то в другое место, – констатировал Александр Герасименко. – Более того, есть специалисты, которые уходили, а сейчас возвращаются. И это, на мой взгляд, положительный момент, который говорит о том, что престиж и привлекательность En+ Digital на рынке труда повышается.

Реальность, соответствующая ожиданиям

За подтверждением слов генерального директора мы отправились непосредственно к сотрудникам компании.

Артём Реутов работает в En+ Digital не так давно – всего год, но при этом занимает должность главного специалиста отдела развития и сопровождения учётных программ для ЭВМ по направлению экономический учёт и производственная деятельность.

Артём Реутов. Фото предоставлено компанией

Он рассказал, что его пригласили в компанию сразу на высокую должность, причём с учётом карьерного роста, плюс предложили направление, в котором Артём и хотел реализовать себя. Ещё одним своеобразным «бонусом» он назвал возможность удалённой работы.

– Разумеется, совокупность этих факторов сыграла определяющее значение при принятии решения, – ответил Артём на вопрос, почему он пришёл работать именно в En+ Digital, и уточнил, что его ожидания, как специалиста, полностью оправдались.

За год вместе с коллегами он сделал три проекта, в том числе разработал мобильное приложение, которое используется для оптимизации производственных процессов, в частности – для обслуживания и ремонта оборудования на производственных площадках En+ Group.

Кстати, Артём очень доходчиво рассказал, в чём заключалась идея мобильного приложения, и как оно работает, опровергнув расхожий стереотип о том, что айтишникам проще общаться с компьютером, чем с другими людьми.

– На каждой производственной площадке у нас есть эксплуатационный персонал, который, соответственно, отвечает за эксплуатацию оборудования, его своевременные обходы и сигнализирование о неполадках. Территории этих площадок везде большие, чтобы их обойти и досконально осмотреть всё оборудование надо потратить достаточно много времени. Ещё какое-то время уходит на то, чтобы сразу же, на месте, зафиксировать все данные в бумажном журнале. Потом специалисту надо вернуться на рабочее место, которое может находиться довольно далеко от производственной площадки, и все свои записи продублировать на компьютере, что, кстати, не исключает каких-то ошибок.

Сейчас этот процесс оптимизирован, потому что всё фиксируется с помощью мобильного приложения, которое работает со специальными метками, нанесёнными на оборудование. Специалист просто сканирует телефоном метку и вносит запись – есть дефект на этом оборудовании или нет, может и фото приложить. На это уходит несколько секунд, и ещё несколько – на передачу этой информации в центральную базу, чтобы специалисты, которые отвечают за ремонт, смогли вовремя запланировать работы, сроки её выполнения и необходимый персонал.

Фото предоставлено компанией

Программу, главная цель которой – обеспечить надёжность функционирования оборудования, а значит, безопасную работу предприятия в целом, сейчас тестируют на Усть-Илимской ГЭС. Если тестовые испытания пройдут хорошо, то в дальнейшем, отмечает Артём, пилоты могут быть и на Иркутской, и Красноярской ГЭС, а также других гидростанциях, входящих в энергохолдинг En+ Group.

Отличные перспективы для роста

Ещё один молодой сотрудник Георгий Бекурин – из отдела развития веб-решений – работает в En+ Group с 2017 года, а в 2018-м, когда была образована компания En+ Digital, перешёл сюда.

– Когда я узнал, что выделят отдельную айти-компанию, стал спрашивать, чем здесь надо будет заниматься, и меня всё очень сильно заинтересовало, потому что подобных компаний в Иркутске на тот момент было очень мало, да и сейчас тоже. Четыре года здесь работаю, и не пожалел, что принял такое решение: у меня хорошие перспективы карьерного роста, достойная зарплата и менять место работы не входит в мои планы, – рассказал Георгий.

Георгий Бекурин. Фото Н. Горбань

Мне показался интересным тот факт, что работать в компании Георгий начал, имея в бэкграунде только среднее специальное образование. Сейчас он – специалист первой категории, который занимается созданием программ для мобильных приложений и сайтов, а также внедрением, отладкой и доработкой этих программ, и продолжает обучение на заочном отделении ИГУ по специальности прикладная информатика. И при этом – что тоже меня удивило – является наставником в Академии IT, делится своим опытом с ребятами, которые возможно придут работать в En+ Digital.

– Очень полезно со студенческой скамьи начинать работать в большой компании, потому что у тебя есть возможность общаться с более опытными коллегами, а также получить знания, которые в вузе не дают в необходимом объёме, – считает Георгий. – В этом случае, после окончания вуза ты сразу можешь быть тем программистом, который полезен конкретному бизнесу. Это очень важно, потому что в университетах преподают общие знания, а специфике работы программиста на конкретном предприятии не учат, а потом с этим приходится сталкиваться.

En+ Digital – хороший старт для выпускников

Своими впечатлениями с группой журналистов поделилась студентка четвёртого курса ИРНИТУ Наталья Гогина, которая обучается в Академии IT и проходит в En+ Digital преддипломную практику.

Наталья Гогина. Фото Н. Горбань

– Здесь я выполняю роль аналитика, то есть человека, который составляет технические задания, общается с заказчиками. И моей задачей является составление технического задания для проекта, который будет представлять мобильное приложение – некий чек-лист – для транспортного средства, – рассказала Наталья. – Работать в En+ Digital мне очень нравится. Важно, что нас, студентов, очень хорошо приняли в коллективе. Если я чего-то не знаю, я могу без какой-либо боязни подойти к руководителю отдела и получить ответы на все вопросы. Плюс пару шуток по теме – это разряжает атмосферу и располагает к общению на одном профессиональном уровне. При этом ты понимаешь, что на тебе также лежит большая ответственность за успех проекта, за общение с заказчиком, за работу всего коллектива, а не только тебя одного.

А ещё Наталья отметила, что в компании, кроме профессиональной деятельности, ей очень нравятся условия труда.

– Меня здесь впечатлила lounge-зона, потому что это место, где можно отдохнуть, выпить кофе, пообщаться с сотрудниками из других отделов, обменяться с ними не только профессиональной информацией, но и жизненной. Для меня это очень комфортные условия работы, – призналась девушка и добавила, что лично для неё возможность продолжить строить карьеру в такой компании – очень весомый аргумент остаться в Иркутске и не уезжать в другой город или страну.

Lounge-зона для перезагрузки. Фото Н. Горбань

– Я не россиянка, приехала в Иркутск из другой страны, и у меня был выбор – остаться здесь, уехать в Москву, где живут родственники, или вернуться на родину. Но я для себя решила, что En+ Digital – это хорошее начало карьеры, не каждому дано на старте трудового пути сразу попасть в крупную компанию, с выстроенными бизнес-процессами и системой труда, – резюмировала Наталья.

Новые стимулы для решения задач

О специфике работы компании рассказал также начальник отдела эксплуатации серверной инфраструктуры Игорь Макаревич:

Игорь Макаревич. Фото Н. Горбань

– Сотрудники нашего отдела, которые находятся не только в Иркутске, но и по всей стране, занимаются мониторингом всей инфраструктуры En+ Group: сетей и всего, что с ними связано – коммутаторов, маршрутизаторов, каналов связи и серверов, систем хранения данных, а также реагированием на какие-то инциденты, уведомлением пользователей, устранением проблем в максимально сжатые сроки. В общем, без нас не будет работать ничего, – констатировал Игорь Макаревич.

При этом он отметил, что текущая непростая ситуация в стране стала для сотрудников не проблемой, а дополнительной мотивацией работать в компании:

– Сейчас постоянно поступает новое оборудование, мы внедряем какие-то новые сервисы, например, в данный момент занимаемся крупным проектом по реорганизации файловых ресурсов по всей группе компаний En+, а это – более 50-и предприятий, с которыми нужно выстроить график взаимодействия, так как реорганизация не должна влиять на рабочие процессы предприятий, – пояснил Игорь Макаревич.

Начальник управления по установке и тестированию программ для ЭВМ и баз данных Антон Пинигин дополнил информацию коллеги:

Антон Пинигин. Фото Н. Горбань

– Наше управление – наиболее крупное по численности, у нас 97 сотрудников, которые находятся в шестнадцати городах на 53 объектах. Мы сопровождаем 12 тысяч рабочих мест в семи часовых поясах. В зоне нашего обслуживания кабельные трассы – это десятки тысяч километров, 370 кроссовых помещений и многое другое оборудование. И всё это должно функционировать без сбоев.

Антон Пинигин также отметил, что зона ответственности управления, которым он руководит, с каждым годом расширяется и технически, и географически. Например, в этом году добавилось 27 новых объектов, в том числе учебных классов, офисов и конференц-залов.

Не работой единой

Экскурсия по En+ Digital закончилась в lounge-зоне, где сотрудники компании могут отдохнуть в течение рабочего дня, потому что 8 часов проводить за мониторами достаточно тяжело.

В комнате отдыха можно отвлечься от рабочих задач. Фото Н. Горбань

Как рассказала заместитель генерального директора компании по развитию Юлия Щегловская, это помещение появилось в компании по итогам ежегодного опроса удовлетворённости и вовлечённости персонала: благодаря ему, становится понятно, насколько сотрудники удовлетворены или нет условиями труда, коммуникациями с руководителями, инновациями. В одном из таких опросов работники написали, что им нужно помещение, в котором можно «перезагрузиться». И их пожелание воплотилось в уютной комнате отдыха с теннисным столом, настольными играми, креслами-мешками, телевизором, кофемашиной и большим количеством зелени.

Кроме истории появления lounge-зоны, Юлия Щегловская рассказала о будущих направлениях развития компании En+ Digital, её сотрудников, а также о «внерабочей» корпоративной культуре IT-компании.

Юлия Щегловская. Фото Н. Горбань

– Компания была образована в 2018 году, и за это время выросла примерно на 30%. Но расширение ради расширения – это не наша цель. В этом плане мы в первую очередь ориентируемся на потребности наших заказчиков – например, по внедрению каких-то производственных систем, систем по контролингу и управлению производственной деятельностью, систем мониторинга в области персонала, транспорта, логистики и так далее. Сейчас у компании En+ Group есть общая потребность в группе по цифровизации для масштабных проектов по внедрению систем прогнозирования, планирования, предотвращения инцидентов. Ещё одна область для развития – это проекты по внедрению видео-аналитики, искусственного интеллекта, информационной безопасности. И если мы понимаем, что есть какие-то технологии, которые у нас не представлены, но мы бы хотели развивать в них свои компетенции, то обучаем персонал, а также привлекаем молодых специалистов. Причём не только смотрим, какие продукты есть сейчас на рынке, но и разрабатываем свои собственные.

Как и генеральный директор, Юлия Щегловская также отметила, что в компании уделяется большое внимание профессиональному обучению персонала, и сейчас в этом направлении флагманским проектом выступает проект по привлечению в En+ Digital новых талантов – Академия IT. Привлечение в компанию талантливой молодёжи и создание для её профессионального развития самых благоприятных условий - принципиальная позиция основателя En+ Group Олега Дерипаски.

Фото предоставлено компанией

– Кроме этого, мы не забываем о социальных и так называемых well-being программах (комплекс мероприятий для работы с внутренним состоянием сотрудников, - прим. ред.) для того, чтобы вовлекать людей не только в рабочую среду, но и создавать внутри компании общее комьюнити, поскольку мы все живём не только работой, – уточнила также Юлия Щегловская.

Так, в компании ежегодно организуют походы по Большой Байкальской тропе, переходы по льду Байкала, различные спортивные мероприятия. Кроме этого сотрудники регулярно участвуют в благотворительных и экологических акциях – по уборке берега Байкала, посадке деревьев, раздельному сбору мусора. Причём приветствуется и поддерживается большинство инициатив сотрудников. Например, аналитик из отдела web-решений Анастасия Михалёва предложила не выбрасывать тетрапаки из-под молока, а собирать и сдавать их в специальный пункт сбора. Ещё одна инициатива сотрудников – благотворительная помощь специализированным детским учреждениям. Причём не только материальная, но и социальная – в частности, организация спортивных занятий и различных мастер-классов для особых ребятишек.

В En+ Digital уверены, что проявляя себя таким образом, сотрудники компании развивают свою социальную ответственность и понимание того, что заботиться надо не только о себе, но и о людях, которые нуждаются в поддержке общества.

Наталия Горбань