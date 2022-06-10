В иностранном бизнесе или смежных областях в России занято до 8 млн человек

В компаниях, которые уже приостановили деятельность или полностью ушли из России, трудится 350 тыс. россиян, передает РБК.

Иностранный бизнес напрямую формирует 2 млн рабочих мест в российской экономике, а еще 4–6 млн граждан связаны с ним косвенно. Об этом говорится в исследовании «Картина иностранного бизнеса в новых экономических условиях», подготовленном экспертами ЦСР (от имени России функции учредителя в нем исполняет Минэкономразвития).

В компаниях, которые приостановили или каким-либо образом ограничили деятельность на российском рынке после начала конфликта на Украине и ввода западных санкций, занято до 350 тыс. россиян, следует из оценок ЦСР. По их данным, сильнее всего от таких решений иностранных компаний пострадали работники пищевой и химической промышленности, а также автомобилестроения. Среди регионов сложнее всего ситуация в Калужской и Новгородской областях.