Владимир Зеленский ввел санкции в отношении ИрНИТУ, ИрГУПС и их ректоров

Президент Украины Владимир Зеленский ввел бессрочные санкции в отношении двух иркутских вузов – ИрНИТУ, ИрГУПС, а также их ректоров, следует из документации, опубликованной на сайте главы государства.

Санкции в отношении вузов заключаются в прекращении культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами.

Что касается ректоров организации – Михаила Корнякова и Андрея Хоменко, – то к ним применены следующие санкции:

1) блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

2) предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

3) приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

4) запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;

5) запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

6) отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;

7) лишение государственных наград Украины, других форм награждения;

8) запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Всего санкции введены в отношении 236 высших учебных заведений России.