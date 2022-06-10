Владимир Зеленский ввел санкции в отношении ИрНИТУ, ИрГУПС и их ректоров

Президент Украины Владимир Зеленский ввел бессрочные санкции в отношении двух иркутских вузов – ИрНИТУ, ИрГУПС, а также их ректоров, следует из документации, опубликованной на сайте главы государства.
Санкции в отношении вузов заключаются в прекращении культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами.
Что касается ректоров организации – Михаила Корнякова и Андрея Хоменко, – то к ним применены следующие санкции:
1) блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
2) предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
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3) приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
4) запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;
5) запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
6) отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;
7) лишение государственных наград Украины, других форм награждения;
8) запрет на приобретение в собственность земельных участков.
Всего санкции введены в отношении 236 высших учебных заведений России.