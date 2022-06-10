Вандалы опять сломали скульптуру верблюда в центре Иркутска

Мэрия Иркутска сообщила, что в центре Иркутска вандалы вновь сломали скульптуру верблюда, который располагается в сквере на пересечении Тимирязева и Карла Либкнехта.

«На перекрестке улиц Тимирязева и Карла Либкнехта повреждена фигура верблюжонка. В ближайшее время он будет вывезен для ремонта специалистами МКУ «Городская среда». Отметим, что арт-объект был закреплен в восьми точках, сам упасть не мог. Вандализм – налицо», – говорится в сообщении.

Напомним, прошлым летом верблюд также стал жертвой вандалов – ему сломали лапы. Фигуру реставрировали.