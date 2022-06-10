Новости

4-летняя девочка погибла на пожаре в Приангарье – на месте нашли майнинговое оборудование

Читайте также:

Восьмерых подозреваемых в разбойном нападении на майнинговую ферму задержали в Иркутском районе
10 июня 2022
Жительница Приангарья устроила в доме майнинг-ферму – за это она заплатит 1,3 млн рублей
5 июня 2022

Майнинговое оборудование обнаружили на месте пожара в двухэтажном доме в селе Баклаши Шелеховского района Иркутской области, во время возгорания в здании погибла 4-летняя девочка, сообщает СУ СКР по региону.

«По версии следствия, возгорание началось на первом этаже дома, в связи со стремительным распространением огня мальчик 8 лет выпрыгнул из окна второго этажа дома, младшего ребенка спасти не удалось. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливается причина пожара. Назначено проведение пожаро-технической экспертизы. В ходе осмотра места происшествия в доме обнаружено сгоревшее майнинговое оборудование», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», расследование продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Куда вложить деньги? Круглый стол «Делу – время», 30 мая.
Инвестиции: 100 дней в новой реальности
Главная цель – обогнать инфляцию
Будущее доллара. Эксперт – о перспективах валюты в России
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании