4-летняя девочка погибла на пожаре в Приангарье – на месте нашли майнинговое оборудование

Майнинговое оборудование обнаружили на месте пожара в двухэтажном доме в селе Баклаши Шелеховского района Иркутской области, во время возгорания в здании погибла 4-летняя девочка, сообщает СУ СКР по региону.

«По версии следствия, возгорание началось на первом этаже дома, в связи со стремительным распространением огня мальчик 8 лет выпрыгнул из окна второго этажа дома, младшего ребенка спасти не удалось. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливается причина пожара. Назначено проведение пожаро-технической экспертизы. В ходе осмотра места происшествия в доме обнаружено сгоревшее майнинговое оборудование», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», расследование продолжается.