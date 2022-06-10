СБЕР ЕАПТЕКА: Сочи стал лидером по приросту онлайн-заказов лекарственных препаратов

В лидерах по росту также Великий Новгород и Вологда.

В СБЕР ЕАПТЕКЕ проанализировали данные (есть у SIA.RU) по онлайн-заказам на лекарственные средства в 63 регионах России с начала 2022 год и изучили, как растёт популярность заказа лекарств через интернет. В ТОП-10 городов по приросту онлайн-заказов (сравнение 1 квартала 2022 года с последним кварталом 2021) вошли следующие города: Сочи, Великий Новгород, Вологда, Махачкала, Иркутск, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, Хабаровск и Новосибирск. Больше всего выросли онлайн-заказы на лекарства в Сочи – на 83%. В тройку лидеров также попали Великий Новгород (+82%) и Вологда (+81%). За ними идут Махачкала (+75%) и Иркутск (+73%), Краснодар (+72%).

В 1 квартале 2022 года на российские регионы (кроме Москвы и Московской области), пришлось 49% от продаж лекарственных средств в СБЕР ЕАПТЕКЕ. Ранее 2021 году компания провела масштабное расширение по стране, запустив сервис в 63 регионах страны от Калининграда до Владивостока.

«Развитие e-pharm в регионах стало драйвером роста всего рынка. Мы успешно расширили присутствие в прошлом году, открыв хабы по всей стране. В этом году рост популярности сервиса, количества заказов подтверждает, что интернет-аптеки становятся привычным сервисом для россиян. Клиенты выбирают удобные способы доставки и широкий ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ – в региональных хабах это более 12 тысяч наименований, что в 2 раза больше, чем офлайн-аптеках», — комментирует Мария Тимофеева, генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКИ.

ТОП-10 городов России – где стали чаще заказывать лекарства через интернет в 2022 году (по данным СБЕР ЕАПТЕКИ, 1 квартал 2022 года):