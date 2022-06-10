Мошенники от лица жрицы любви убедили усольчанина отдать им 350 тысяч рублей

Интернет-мошенники, выдававшие себя за жрицу любви Николь, убедили жителя города Усолья-Сибирского Иркутской области отдать им 350 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото региональной полиции

Полицейские выяснили, что 44-летний мужчина через сайт решил организовать встречу за деньги с девушкой с пониженной социальной ответственностью. Усольчанин выбрал объявление, подписанное именем Николь, и позвонил по указанному в нем номеру телефона. Мужчину не смутило, что все абонентские номера на сайте имеют нехарактерные коды для операторов сотовой связи, функционирующих на территории Иркутской области.

«Ему ответил молодой человек, представившийся администратором, и предъявил ряд условий, которые необходимо выполнить клиенту. Требовалось перечислить финансовые залоги, которые якобы послужат депозитом и в последующем вернутся клиенту. Усольчанин перевел на указанные собеседником счета 12750 рублей за обеспечение безопасности, такую же сумму за «адекватность клиента» и еще несколько раз по 12750 рублей за аналогичные «риски», после чего начал ждать встречи», – говорится в сообщении.

Через час, не дождавшись визита Николь, мужчина вновь позвонил по тому же телефону. Ответивший человек сообщил, что на сайте произошел сбой и для того чтобы вернуть деньги, необходимо предоставить пароль от личного кабинета своего банка или совершить в нем ряд действий. Усомнившись в правильности поступка, усольчанин отказался, после чего начал получать сообщения агрессивного содержания. Испугавшись, он выполнил требования собеседника, после чего лишился всех своих сбережений.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 6 лет лишения свободы.