Банк России изучает введение комиссий по валютным счетам

При необходимости Центробанк примет надзорные меры.

Ранее ряд банков сообщил о планах ввести комиссии за обслуживание валютных счетов граждан.

«По текущим счетам, открытым гражданам, Банк России изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры — требованиям закона, и примет надзорные меры, если были допущены нарушения. Направим банкам соответствующее информационное письмо», – говорится в сообщении ЦБ.

Напомним, что одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности. Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам.