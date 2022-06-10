Холодную воду отключат в части Свердловского округа Иркутска почти на 2 дня из-за ремонта

Холодную воду отключат в части Свердловского округа Иркутска и Марковском муниципальном образовании из-за ремонтных работ почти на 2 суток, сообщает пресс-служба мэрии.

«Для выполнения планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации с 22:00 16 июня до 16:00 18 июня будет отключено холодное водоснабжение в части Свердловского округа Иркутска, а также Марковского муниципального образования», – говорится в сообщении.

На период отключения необходимо обеспечить запас воды. К социальным объектам будет осуществляться подвоз воды автоцистернами. Подробный список адресов, которые попали под отключение, можно просмотреть на официальном сайте МУП «Водоканал».