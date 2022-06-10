Группировку из Чунского района Приангарья осудят за незаконную рубку леса на 600 тысяч рублей

Следователи полиции предъявили обвинение участникам преступной группировки из Чунского района Иркутской области, которые незаконно срубили лес на 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Установлено, что в декабре 2021 года 32-летний житель района организовал противоправную вырубку леса. Он предложил ранее ему знакомым местным жителям, имеющим навыки работы вальщиком, раскряжевщиком и трактористом, совершить незаконную рубку.

«После того, как указанные лица согласились, организатор снабдил их транспортом, бензопилами и ГСМ, после чего доставил к месту. По версии следствия, прибыв на место, указанное организатором, они втроем совершили незаконную рубку деревьев в объеме свыше 20 кубических метров, причинив ущерб лесному фонду Российской Федерации на сумму более 600 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Мужчинам грозит до 7 лет свободы каждому, дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Чунский районный суд для рассмотрения по существу.