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Производимое в Иркутской области мороженое CoolTook будут экспортировать в Монголию и Китай

Мороженое CoolTook, которое производится на заводе в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, планируют экспортировать в Китай и Монголию, сообщает пресс-служба правительства региона.

«К выходу на экспортные рынки ООО «Фабрика Мороженого СМК» (владеет брендом CoolTook – прим. ред.) уже готова. Российский экспортный центр и Центр поддержки экспорта Иркутской области оказывают консультационную поддержку, а также помощь в поиске партнеров. Кроме того, предприятие может принять участие в программах минсельхоза региона», – говорится в сообщении.

Бренд Cooltook существует с 2018 года, это мороженое можно найти на прилавках не только Иркутской области, но и многих других городов России. Компания изготавливает около 7 тонн продукции в сутки, тогда как производственные мощности позволяют увеличить эту цифру до 18 тонн. Но для этого необходимо найти дополнительные каналы сбыта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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