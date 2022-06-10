Как работает Сбербанк Иркутской области 11-13 июня

Байкальский банк Сбербанка поздравляет с наступающим Днём России и сообщает о режиме работы офисов в период с 11 по 13 июня 2022 года, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

11 июня (суббота) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.

— будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу. 12 июня (воскресенье) — нерабочий праздничный день для всех офисов банка.

— нерабочий праздничный день для всех офисов банка. 13 июня (понедельник) — нерабочий день для всех офисов банка.

— нерабочий день для всех офисов банка. С 11 июня по 13 июня обслуживание юридических лиц в офисах банка не проводится.

обслуживание юридических лиц в офисах банка не проводится. 14 июня (вторник) — стандартный рабочий день. Все офисы, в том числе и по обслуживанию юридических лиц будут работать по обычному графику.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка.

График работы офисов банка можно также уточнить в СберБанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

Для розничных клиентов:

900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).

Для корпоративных клиентов:

0321 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 (800) 5555-777 (для звонков из городов РФ).

Также можно получить консультацию онлайн в клиентском чате.

Платежи по кредитам юридических лиц, приходящиеся на 12 и 13 июня будут списаны в первый рабочий день после нерабочих дней.

Платежи по кредитам физических лиц 12 и 13 июня будут списываться в штатном режиме. Согласно условиям кредитования, платёж можно внести до первого рабочего дня включительно без возникновения просрочки, если платёжная дата приходится на выходной или праздничный день (12, 13 июня).

Пролонгация вкладов, которые заканчиваются 12-ого и 13-ого июня будет перенесена на 14-е июня.

Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.

Оформить Дебетовую или Кредитную СберКарты в нерабочие и выходные дни можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Чтобы дебетовая карта была доступна к использованию сразу, нажмите кнопку «Давайте без пластика». На последнем шаге оформления кредитной СберКарты в мобильном приложении появится возможность начать пользоваться кредитной картой сразу онлайн, а бесплатную доставку физической карты можно заказать курьером на удобный адрес и в удобное время.

Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.