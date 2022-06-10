Квартиру выиграла в лотерею пенсионерка из Иркутска

Пенсионерка из Иркутска, которая увлекается походами и рафтингом, выиграла квартиру в лотерею, сообщает 10 июня пресс-служба «Столото».

«Надежда К. познакомилась с лотереями 20 лет назад благодаря соседке. Она вернула победительнице долг вместе с одним лотерейным билетом в подарок. Тогда Надежда Ивановна выиграла 500 рублей и начала приобретать билеты уже самостоятельно. Жительница Иркутска всегда верила в чудо, и оно произошло с ней на Новый год. В праздничном, 475-м тираже государственной «Жилищной лотереи», она выиграла квартиру стоимостью 1 700 000 рублей», – говорится в сообщении.

За призом она лично с дочерью отправилась в Москву. Победительница оформила выигрыш деньгами, так как еще не решила, на что потратит средства.