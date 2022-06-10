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Депутаты убрали стихийную свалку в Шелехове

ИркАЗ предоставил спецтехнику и вывез 5 самосвалов мусора на полигон.

Дождливая погода не помешала народным избранникам навести порядок в одном из районов города Шелехова. Жители обратились к местным депутатам, среди которых сотрудники Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ, с просьбой решить многолетнюю проблему.

Свалку мусора во дворе жилых индивидуальных домов в районе улиц Горького, переулка Маршака, а также улицы Заводской пришлось убирать с помощью спецтехники, которую выделил Иркутский алюминиевый завод. За несколько часов на полигон ИркАЗа вывезено 4 самосвала отходов.

Жители 30 квартала города Шелехова благодарят за неравнодушие и помощь в решении проблемы со стихийной свалкой депутатов: Алексея Тенигина, Александра Плискановского, Дмитрия Дрягина, Олега Батырева, Андрея Кобякова и Екатерину Видасьеву.

Вероника Машукова, фото автора. 
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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