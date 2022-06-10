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Россельхозбанк поздравляет фермеров с профессиональным праздником

Сегодня по всей стране отмечается профессиональный праздник всех российских фермеров. Иркутский региональный филиал Россельхозбанка шлет самые искренние поздравления с праздником и наилучшие пожелания здоровья и трудовых успехов и всем фермерам Иркутской области!

На сегодняшний день фермерство – это не столько профессия, сколько самое настоящее призвание. Для нас фермер – это не просто клиент. Это человек и его дело. Многих фермеров мы знаем лично, очень ценим и уважаем работу людей, посвятивших жизнь такому непростому, но любимому и полезному занятию.

Основными чертами сегодняшних фермеров стали уверенность в своем деле, целеустремленность, трудолюбие и смекалка, благодаря которым от года к году производство разнообразной продовольственной продукции все возрастает и фермерские хозяйства увеличивают производство для обеспечения наших граждан экологически чистыми продуктами. 

Благодаря Вашему самоотверженному труду, энтузиазму и любви к своему делу, отечественное сельское хозяйство демонстрирует опережающее развитие и является приоритетной отраслью национальной экономики. Работа на земле – одна из самых достойных профессий, и ваши достижения неизменно укрепляют ее престиж.

От всей души желаем вам здоровья, надежных партнеров, высоких урожаев и трудовых побед!


/ Сибирское Информационное Агентство /
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