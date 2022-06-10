Сбер создаёт всероссийский сервис для поддержки людей и волонтёрской деятельности

Сбер запустил социальный сервис «Сберегаем то, что любим. Вместе» , который поддерживает и объединяет людей. Платформа обращена к тем, кому нужна помощь, и к тем, кто хочет помочь: на ней собраны актуальные продукты, рекомендации и инструменты для решения актуальных для каждого задач, рассказали SIA.RU в компании.

Каждый раздел на сайте соответствует определённой социальной сфере жизнедеятельности человека:

« Здоровье и забота о себе » (как сохранять эмоциональное равновесие и хорошее самочувствие, заботиться о своём здоровье и здоровье своих близких, экономить на медицинских расходах);

« Работа и развитие » (как найти работу и повысить свою востребованность на рынке труда, получить новые знания и освоить новые навыки, обучиться новой профессии);

« Финансы и безопасность » (как экономить на расходах и управлять личными сбережениями, защитить личные данные и накопления, сохранить и увеличить свои доходы);

« Поддержка бизнеса » (как начать и развивать своё дело, управлять бизнесом в непростое время и находить необходимые инструменты поддержки);

« Обучение детей » (как развивать знания и навыки ребёнка через игру, находить с ним взаимопонимание и обучать его финансовой грамотности);

« Социальная и благотворительная помощь » (как найти помощь в трудных жизненных ситуациях, таких как лечение тяжёлых заболеваний, забота о пожилых и одиноких людях, поиск родственников и так далее);

« Помощь людям » (для тех, кто хочет участвовать в благотворительных и волонтёрских инициативах);

«Забота о природе» (информация о зелёных и экологических инициативах, в которых можно принять участие).

На платформе размещён практически ориентированный и обучающий контент, имеется навигация по различным социальным инициативам, благотворительным фондам и НКО, а также бесплатные и выгодные предложения от компаний — партнёров Сбера, которые могут помочь людям с решением насущных вопросов в разных сферах жизни.

В портал интегрированы сервисы экосистемы и партнёров Сбера, в том числе образовательные курсы СберУниверситета, портала Edutoria, программы «БизнесКласса» и СберБизнеса для разных категорий предпринимателей и самозанятых, уникальные предложения от Работы.ру, СберМобайла, подкасты Звука и другие возможности.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка:

«На базе различных сервисов Сбера, нашей экосистемы и партнёров — и на основе обратной связи от клиентов — нам удалось создать уникальный сервис, социальный хаб, объединяющий тех, кому нужна помощь, и желающих помочь. Портал отвечает ключевым потребностям людей: он помогает найти опору в жизни в непростое время, является навигатором по благотворительным фондам, социальным программам, сервисам и инициативам, мерам государственной поддержки граждан, в том числе самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Мы убеждены: важно делать то, что может каждый из нас, и тогда даже малые шаги приведут к большим позитивным переменам».

Кроме ответа на потребности населения, Сбер стремится объединить людей для участия в волонтёрстве, экологических и социальных практиках, популяризации ESG-принципов в повседневной жизни. С этой целью на платформе создаётся карта полезных инициатив, реализуемых Сбером и партнёрами по всей стране, а также публикуется практически ориентированный контент, который помогает разобраться в актуальной повестке и осваивать полезные привычки. Со временем ресурс должен стать единым навигатором для социально ориентированных, экологических и волонтёрских проектов Сбера и партнёров.