Банду, которая 6 лет держала нелегальное казино напротив 130-го квартала, осудят в Иркутске

СУ СКР по Иркутской области завершило расследование дело преступной группировки, которая 6 лет в Иркутске напротив 130-го квартала держала нелегальное казино. По информации следствия, к игорному бизнесу были причастны девять человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что двое мужчин, зная, что на территории Иркутска отсутствует игорная зона и проведение азартных игр запрещено, решили открыть незаконное игорное заведение. На протяжении двух лет они подыскивали подходящее помещение, приобретали игровое оборудование.

Далее – вовлекли в организованную группу еще 7 человек, которые в дальнейшем являлись сотрудниками заведения. С 2015 по 2021 годы указанные лица держали казино в подвале дома на ул. Ленина, д. 25.

Организаторы преступного бизнеса находятся под стражей, другие участники – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.