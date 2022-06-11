Катер горел ночью в иркутском яхт-клубе

Пожар произошел минувшей ночью в яхт-клубе Иркутска – там горел катер, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информацию о возгорании на Ржанова, 111 поступила в министерство в 02:09. К месту пожара были направлены 2 единицы техники и 10 человек. На момент прибытия первого подразделения горел катер, внутри был полностью в огне. Площадь повреждения – 45 квадратных метров. Погибших, травмированных нет.

Предварительная причина случившегося – аварийная работа электропроводки. Виновное лицо, ущерб – устанавливаются. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 03:32.