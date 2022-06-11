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Предприятие-банкрот «Звезда» в Ангарске не выплатило работникам 1,3 млн рублей по зарплатам

Ангарское ООО «Звезда» , находящееся в стадии банкротства и ранее осуществлявшее деятельность в сфере эксплуатации нежилого фонда, не выплатило работникам более 1,3 млн рублей по зарплатам, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Предприятие не платило деньги 16 сотрудникам. «На этом основании прокуратурой города конкурсному управляющему внесено предостережение о недопустимости нарушения закона», – говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры долг перед сотрудниками был полностью погашен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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