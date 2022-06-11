Большинство товаров повседневного спроса подешевели в Иркутской области

Цены на большинство товаров повседневного спроса снизились в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

За последнюю неделю произошло снижение цен на огурцы (-12,27%), помидоры (-8,11%), капусту белокочанную (-4,86%), свеклу (-0,75%), масло подсолнечное (-0,76%), бананы (-0,50%), куры охлажденные и мороженные (-0,35%), хлеб из ржаной муки и смеси муки ржаной и пшеничной (-0,27%), сахар-песок (-0,16%), сыры сычужные твердые и мягкие (-0,13%), крупу гречневую (-0,12%), соль пищевую (-0,08%), масло сливочное (-0,07%), сметану (-0,03%).

Из непродовольственных товаров повседневного спроса подешевели стиральные порошки, шампуни, электропылесосы, телевизоры, смартфоны.

При этом есть продукты, которые подорожали за последнее время, среди них – картофель, морковь, яйца куриные, пшено, говядина.