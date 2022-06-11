Собственнику сгоревшей усадьбы Стребейко в Иркутске придется восстанавливать ее за свой счет

Пострадавший при пожаре объект культурного наследия регионального значения – усадьбу Стребейко на Лапина, 39 – собственнику нужно будет восстанавливать на собственные средства, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Напомним, что обязанность по содержанию и сохранению объекта культурного наследия лежит на собственниках или пользователях объекта. В соответствии с действующим законодательством служба проведет комплекс необходимых мероприятий в целях понуждения собственников объекта к проведению противоаварийных, реставрационных работ», – рассказала заместитель руководителя службы охраны объектов культурного наследия Иркутской области Оксана Цыденешиева.

В настоящее время специалисты организации собирают необходимую информацию для всесторонней проверки.

Напомним, пожар в усадьбе произошел вечером 9 июня. Здание является неэксплуатируемым. Оно было построено во второй половине XIX века.