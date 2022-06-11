Офис для ремонта майнингового оборудования сгорел в Иркутске

Двухэтажное здание на улице Рабочего Штаба 15/2 с офисом, где ремонтировали майнинговое оборудование, сгорело в Иркутске вечером 11 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

О возгорании стало известно в 17:44. В строении на первом этаже располагаются гаражи. На втором – офис, пожар произошел именно здесь. Площадь возгорания – 40 квадратных метров, на месте работали пять единиц техники и 15 человек.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Локализовать огонь удалось в 18:08. Пострадавших нет. На месте работают дознаватели МЧС России, причина случившегося устанавливается.