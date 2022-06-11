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Офис для ремонта майнингового оборудования сгорел в Иркутске

Двухэтажное здание на улице Рабочего Штаба 15/2 с офисом, где ремонтировали майнинговое оборудование, сгорело в Иркутске вечером 11 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

О возгорании стало известно в 17:44. В строении на первом этаже располагаются гаражи. На втором – офис, пожар произошел именно здесь. Площадь возгорания – 40 квадратных метров, на месте работали пять единиц техники и 15 человек.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Локализовать огонь удалось в 18:08. Пострадавших нет. На месте работают дознаватели МЧС России, причина случившегося устанавливается.


<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p> <p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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