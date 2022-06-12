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Wildberries начал продажу товаров ушедших из России брендов Pull&Bear и Massimo Dutti

Товары брендов Pull&Bear и Massimo Dutti, которые ранее покинули рынок РФ,  появились в продаже российского интернет-магазина Wildberries, следует из данных на сайте компании.

По данным ретейлера, продукция брендов является оригинальной. В каталоге представлены мужская и женская одежда, а также аксессуары.

Бренды Pull&Bear и Massimo Dutti принадлежат компании Inditex. Кроме того, она владеет бредами Zara, Oysho, Bershka, Stradivarius и другими. Компания покинула рынок после начала специальной военной операции на Украине.

Накануне появилась информация, что компания намерена вернуться в РФ уже текущим летом и частично возобновить работу своих магазинов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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