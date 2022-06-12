Первые 14 ресторанов McDonald’s откроются в России под новым брендом 12 июня

Первые 14 ресторанов McDonald’s откроют после почти трехмесячного перерыва под новым брендом в Москве и Московской области 12 июня, сообщает ТАСС.

Первыми, в 11:00, начнут работать 11 точек в столице и по одной в Одинцове, Реутове и Химках. В 12:00 откроется ресторан на Пушкинской площади.

Напомним, McDonald’s приостановил работу всех 850 своих ресторанов в России 14 марта после начала специальной военной операции на Украине. 16 мая компания объявила об уходе из России. Бизнес был продан российскому собственнику – предпринимателю из Сибири Александру Говору.