Минимальное в 2022 году количество человек заболели коронавирусом в Иркутской области За сутки

Региональный оперштаб опубликовал актуальные на 12 июня данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за последние сутки ковидом заболело минимальное за 2022 год количество человек – 30.

В лидерах по заражениям – Иркутск, где выявлено 11 новых случаев, а также Ангарск и Иркутский район – здесь обнаружено по три заболевших.

Выздоровели задень 43 человека, скончались от болезни двое людей. С начала пандемии, по официальным подсчетам, в Приангарье коронавирусом заразились 294,8 тысячи человек.