Новости

Иркутянка бросилась спасать скатившиеся в реку «Жигули» и утонула вместе с ними

Инцидент произошел на реке в городе Иркутске – там в реку скатились припаркованные на берегу «Жигули», женщина бросилась спасать их и утонула вместе с ними, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Правобережном округе около ДНТ «Прибрежное». Там двое местных жителей приехали к водоему и оставили на берегу автомобиль «ВАЗ-2107». Через некоторое время транспорт покатился в сторону воды. Чтобы остановить «Жигули» 52-летняя местная жительница запрыгнула в салон, но ничего не смогла сделать.

«Машина скатилась в Ангару, где ее подхватило течением, при этом иркутянка из нее выбраться не успела. Через несколько часов утонувший автомобиль и тело женщины были обнаружены водолазами», – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Куда вложить деньги? Круглый стол «Делу – время», 30 мая.
Инвестиции: 100 дней в новой реальности
Главная цель – обогнать инфляцию
Будущее доллара. Эксперт – о перспективах валюты в России
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании