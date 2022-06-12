Иркутянка бросилась спасать скатившиеся в реку «Жигули» и утонула вместе с ними

Инцидент произошел на реке в городе Иркутске – там в реку скатились припаркованные на берегу «Жигули», женщина бросилась спасать их и утонула вместе с ними, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Правобережном округе около ДНТ «Прибрежное». Там двое местных жителей приехали к водоему и оставили на берегу автомобиль «ВАЗ-2107». Через некоторое время транспорт покатился в сторону воды. Чтобы остановить «Жигули» 52-летняя местная жительница запрыгнула в салон, но ничего не смогла сделать.

«Машина скатилась в Ангару, где ее подхватило течением, при этом иркутянка из нее выбраться не успела. Через несколько часов утонувший автомобиль и тело женщины были обнаружены водолазами», – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.