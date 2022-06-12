«Грустно и точка»: Россияне прокомментировали новое название сети «Макдоналдс»

Новая сеть ресторанов быстрого питания на базе «Макдоналдса» в РФ будет называться «Вкусно и точка» – такая информация появилась в соцсетях организации 12 июня. Россияне отреагировали на ребрендинг и прокомментировали известие в официальном аккаунте сообщества.

«Название так себе, звучит как угроза», – написал один из пользователей. Большинство соотечественников также выразили недовольство относительно переименования сети, отметив, что новое "имя" вышло очень категоричным, слишком длинным и неизобретательным. «Грустно и точка», – сообщил один из комментаторов.

Новый логотип также не пришелся россиянам по душе: «ассоциируется с отравлением и гастритом», – сообщили люди, отметив неаппетитные цвета и банальность.

При этом часть россиян сообщила, что главное – это вкусная еда, и выразила надежду, что новым владельцам удастся сохранить и преобразить новую отечественную сеть ресторанов быстрого питания.

Напомним, первые обновленные заведения «Макдоналдса» открылись в России 12 июня в Москве и Московской области. Еще 50 будут открыты в стране 13 июня.