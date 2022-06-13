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Две тысячи деревьев высадили в пострадавшей от пожара бухте Песчаной в Иркутской области

Добровольцы-новички вместе с опытными специалистами по лесовосстановлению высадили 2 тысячи саженцев в бухте Песчаной в Приангарье, которая пострадала от пожара в 2015 году, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

«В байкальской бухте Песчаной Прибайкальского национального парка состоялся новый, третий по счёту выезд, посвящённый лесовосстановлению. Было высажено 500 молодых лиственниц, 1 400 сосен и 100 кедров. Все саженцы – с закрытой корневой системой», – говорится в сообщении.

В посадочных работах приняли участие 45 человек, деревья были высажены за сутки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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