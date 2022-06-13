Турист сорвался с Хамар-Дабана в Приангарье – за ним отправился вертолет Ми-8

Мужчина сорвался со скалы Хамар-Дабан в Иркутской области и получил серьезные травмы – за ним отправили вертолет Ми-8, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел сегодня утром в Слюдянском районе. «Группа спасателей МЧС России проводила учебно-тренировочные сборы на одном из хребтов Хамар-Дабана. Во время тренировки спасатели обнаружили мужчину, который, сорвавшись со скалы, упал и получил серьезные травмы. Сотрудники БПСО оказали первую помощь, однако из-за множества травм пострадавшего невозможно было транспортировать на носилках до ближайшего населённого пункта», – говорится в сообщении.

Потому было принято отправлять за мужчиной вертолет. Пока он летел к месту происшествия, спасатели разбили лагерь и оказывали мужчине необходимую помощь. В 11:00 транспорт был на месте и эвакуировал пострадавшего.