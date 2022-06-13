Реку Иркут в Шелеховском районе Приангарья признали опасной для купания

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области провело мониторинг качества воды в 62 точках – по результатам река Иркут в Шелеховском районе была признана опасной для купания, сообщает пресс-служба ведомства.

По микробиологическим показателям вода непригодна для плавания в районе села Баклаши в указанном выше водоеме – погружение в реку опасно для здоровья. Кроме того, проверки велись по паразитологическим и санитарно-химическим показателям.

Напомним, ранее в Приангарье был признан опасным для купания залив Якоби в Иркутске. Вода здесь не соответствует нормам по аналогичным параметрам.