Путин уволил Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества

Президент России Владимир Путин 13 июня уволил с должности замглавы Россотрудничества Наталью Поклонскую. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Она была назначена на этот пост 2 февраля 2022 года, чиновница занималась защитой прав соотечественников. Сама Поклонская заявила, что глава государства освободил ее от должности ввиду перехода на новое место работы.

Наталья Поклонская родилась в Луганской области в 1980 году. С 2002 года служила в прокуратуре Украины. С 2016 по 2021 год была депутатом Госдумы в РФ.