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Ограничение на полеты в 11 аэропортов юга и центра России продлили до 18 июня

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов юга и центральной части страны продлен до 18 июня 2022 года 03:45 по московскому времени, сообщает Росавиация.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», – говорится в сообщении.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации  работают штатно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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