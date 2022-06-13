Проект из Иркутской области выиграл президентский грант в 7,1 млн рублей

Самый большой приз Фонда президентских грантов в Иркутской области – в 7,1 млн рублей – на втором конкурсе субсидий получил межрегиональный проект "Открывай на Байкале", следует из данных на сайте организации.

Он направлен на развитие soft skills (универсальные навыки, не связанные с определенной профессией или специальностью – прим. ред.) у подростков 13-17 лет, проживающих на территории Иркутской области, Республики Бурятия, Красноярского и Забайкальского краев.

Всего победителями конкурса президентских грантов в России стали 37 проектов из Иркутской области.

Крупный грант в 6,4 млн рублей достался авторам проекта "Подросток: сложный фарватер", направленный на формирование навыков преодоления кризиса подросткового возраста у ребят 12-15 лет и повышение родительских компетенций их воспитанников.

Проекту "Объект культурного наследия – бремя или ресурс для развития?", направленному на сохранение объекта культурного наследия в городе Иркутске на ул. Грязнова, 11, выдадут грант в 5,9 млн рублей.

Выплату в 5,3 млн рублей выиграли "Мастерские "Другое дело"", проект которых направлен на улучшение качества жизни людей с интеллектуальными нарушениями и ТМНР посредством их трудовой и социально-коммуникативной реабилитации.

Выплаты же от 408 тысяч. до 4,5 млн рублей получат проекты "Фасадник", "Добровольная лесная пожарная дружина Братского рвйона", "Центр межнационального сотрудничества", "Доступный конный спорт" и другие.

Всего на второй конкурс президентских грантов со всей страны было отправлено более 11 тысяч проектов. Победителями стали 1,9 тысячи из них.