Иркутск занял первое место в России по росту цен на квартиры в новостройках

Иркутск занял первое место среди российских городов с населением свыше 500 тысяч человек по росту стоимости квартиры в новостройках за последние полгода, сообщает РБК со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

«Стоимость лота в новостройках Иркутска за этот период выросла на 58,6% — с 3,65 млн до 5,79 млн руб. Второе место с ростом 43,4% занимает Саратов (до 4,78 млн руб.). Третье место с динамикой в 34,4% у Челябинска (до 5,74 млн руб.)», – говорится в сообщении.

Четвертую строчку с ростом 34,2% заняла Рязань, где средняя стоимость квартиры в новостройках зафиксирована на отметке 4,39 млн руб. Замыкает пятерку рейтинга Казань – с начала года лот в местных новостройках подорожал на 33,2%, до 9,66 млн руб.

В среднем с начала года квартиры на первичном рынке в крупнейших городах России, по данным ЦИАН, подорожали на 15%.