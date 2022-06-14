«Санкции — это надолго. Глобализация закончилась». Костин – о дедоллларизации экономики и банков

Санкции, введенные странами Запада против России, будут действовать продолжительное время, а период глобализации закончился, считает глава ВТБ Андрей Костин. Он считает, что серьезный звонок для России прозвенел еще в 2014 году, когда крупнейшие банки РФ были отрезаны от рынков капитала.

– Санкции – надолго. Глобализация в прежнем виде закончилась. Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на «своих» и «чужих». Это холодная война 2.0. Допуск на мировой рынок (где действуют не наши правила) необходимо заслужить хорошим поведением – то есть «игрой по правилам» – следует из недавнего заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которое она сделала в лондонском Сити. Россия получила «красную карточку». Китай – пока «желтую», – написал Андрей Костин в своей авторской колонке для РБК.

По словам главы ВТБ, банковскому сектору нужно будет продолжать девалютизацию балансов.

Он подчеркнул, что после распада СССР Россия вступила в игру под названием «глобализация», "правила которой были сформулированы не ею и без ее участия». «Было бы неверно утверждать, что этот процесс не принес нашей стране существенных экономических выгод. Одним из бенефициаров стал современный финансовый сектор, который был создан всего за несколько лет практически с нуля на основе американских и европейских (других просто не было!) технологических платформ, инструментов и практик ведения бизнеса. Однако кризис 2008 года показал риски зависимости фондирования экономики от внешних рынков»,– добавил господин Костин. Он напомнил, что в 2014-м году российские банки были отрезаны от западных рынков капитала, а некоторые отключили от международных платежных систем, после чего стало ясно, что банки «могут легко "отменить"».