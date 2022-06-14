В Иркутской области снизились цены на большинство товаров повседневного спроса

В Правительстве региона озвучили результаты сравнительного анализа динамики ценовой ситуации на продовольственном рынке области за период с 28 мая по 3 июня 2022. По данным статистики, индекс потребительских цен за прошедшую неделю в целом по России составил 99,99%. Это значит, что рост средних цен на потребительском рынке страны не зафиксирован.

Специалисты службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области отмечают, что ценовая ситуация в регионе в целом соответствует общероссийской. За последнюю неделю произошло снижение цен на огурцы (-12,27%), помидоры (-8,11%), капусту белокочанную (-4,86%), свеклу (-0,75%), масло подсолнечное (-0,76%), бананы (-0,50%), мясо кур (-0,35%), хлеб из ржаной муки и смеси муки ржаной и пшеничной (-0,27%), сахар-песок (-0,16%), сыры сычужные твердые и мягкие (-0,13%), крупу гречневую (-0,12%), соль пищевую (-0,08%), масло сливочное (-0,07%), сметану (-0,03%).

– Рост цен на непродовольственные товары повседневного спроса также замедлился. При этом немного подешевели стиральные порошки, шампуни, электропылесосы, телевизоры, смартфоны. Всего за прошедшую неделю из 68 позиций продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса, подлежащих мониторингу, цены на 38 товаров снизились или не изменились, – отметила руководитель службы Ольга Степанова.

Согласно мониторингу, не изменились цены на колбасы вареные и копченые, маргарин, молоко питьевое цельное длительного и недлительного срока хранения 2,5-3,2% жирности, творог, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, вермишель.

Незначительно (менее 0,3%) подорожали свинина, чай черный байховый, рис, печенье, макаронные изделия, яблоки, консервы овощные для детского питания. Чуть более значительно (в интервале от 0,4% до 0,8%) выросли цены на сосиски, рыбу мороженую неразделанную, муку пшеничную, лук репчатый. В топ базовых социально значимых продовольственных товаров по недельному росту цен в Иркутской области вошли: картофель, морковь, яйца куриные, пшено, говядина.