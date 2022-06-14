«Золото в слитках» от 1000 рублей

У ряда клиентов Сбера появился доступ к двум новым фондам — «Золото в слитках» и «Золото в слитках 2»[1], — которые позволяют инвесторам вложиться в физическое золото. Инвестиционные паи новых фондов предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов. Минимальная сумма инвестиций — 1000 рублей. Вложиться в новые фонды можно непосредственно в премиальных отделениях СберПервого[2].

Инвестиционная стратегия новых фондов — сохранение средств инвесторов в слитках золота. Управляющая компания за счёт активов новых фондов приобретает и хранит номерные слитки золота. Срок действия обоих фондов — 15 лет. Разница между ними в том, что первый фонд не предполагает возможности частичного вывода средств до окончания его срока, в то время как по второму фонду предусмотрено регулярное частичное погашение паёв в размере не более 20% от стоимости чистых активов фонда. Возврат инвестиций в обоих фондах может производиться слитками золота или деньгами — по желанию владельца паёв и в соответствии с правилами фонда.

Новые фонды дают инвесторам возможность сохранить свои сбережения в одном из наиболее востребованных сейчас активов — в драгоценных металлах. При этом паи фондов возможно будет продать на бирже. Ликвидность паёв на Московской бирже обеспечит маркетмейкер, что позволит инвестору быстро реализовать паи с минимальным спредом к рыночной цене золота. Имущество фондов является общей долевой собственностью владельцев паёв фонда, а значит, приобретая паи фондов, инвесторы становятся совладельцами слитков золота.

Валюта фондов — рубли. Комиссия управляющей компании составляет 0,75% от среднегодовой стоимости чистых активов фондов, инфраструктурные расходы — не более 1% в год. Комиссия при погашении не взимается.