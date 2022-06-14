Ставки по вкладам вернутся к уровню начала года

С учетом очередного снижения ключевой ставки на 1,5 п.п., до 9,5%, ставки по депозитам и накопительным счетам продолжат снижение и достигнут в ближайшее время уровня
По мере стабилизации экономической ситуации регулятор продолжает снижение ключевой ставки, и банки придерживаются курса на корректировку условий по сберегательным продуктам. На смену мартовским ставкам свыше 20% в мае пришла доходность в районе 9% годовых. Пропорционально очередному снижению уровня ключевой ставки доходность по вкладам и накопительным счетам скорректируется еще на
Текущая ситуация развивается аналогично 2014 году, когда повышение Банком России ключевой ставки привело к резкому росту ставок по вкладам в российских банках. На тот момент средняя из максимальных процентных ставок по десяти банкам, привлекающим наибольший объем депозитов физлиц, выросла почти в полтора раза — с 10,58% до 15,31%. В начале
Ситуации на рынке 2022 и 2014 годов вызвали схожую реакцию населения на происходящее: вкладчики сначала снимали наличные, а затем снова возвращали деньги в банки, стремясь зафиксировать максимальную доходность по депозитам. В этом году в период высоких ставок (март-апрель) многие клиенты также открыли вклады и накопительные счета под высокие ставки на
Потребительское поведение с точки зрения скорости возврата денежных средств в банки в этом году можно оценить как более позитивное в сравнении с
Несмотря на продолжающееся снижение ключевой ставки и, как следствие, ставок по сберегательным продуктам, ВТБ по-прежнему фиксирует стабильный спрос на классические сбережения — вклады и накопительные счета. Например, можно получить на новые размещенные в банке средства дополнительно 0,5 п.п. к ставке по трехмесячным депозитам, а также повысить доходность по вкладам при открытии через дистанционные каналы на 1 п.п.