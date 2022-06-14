ВТБ объявляет о поиске технологических стартапов

Банк ВТБ присоединился к платформе корпоративных инноваций Акселератора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), чтобы совместно с другими игроками банковского сектора и ритейла искать и тестировать инновационные технологические решения с открытого рынка. Помимо ВТБ участниками платформы стали «Газпромбанк», банк «Открытие» и розничная сеть «Лента».

В рамках совместного поиска стартапов партнеры намерены решать общие задачи. В фокусе — новые инструменты коммуникации с клиентами и принятия управленческих решений, персонализации и кастомизации предложений и сервисов на основе анализа данных, ИТ-инфраструктура и HR-решения.

«Мы видим большой потенциал в объединении усилий разных компаний в работе с технологическими инновациями стартапов, и считаем это объединение очень своевременным, — отмечает директор Акселератора ВТБ Наталия Дегтярева. — Мы надеемся, что платформа станет площадкой для обмена опытом, отраслевого и кросс-индустриального партнерства, создаст новые возможности для тестирования технологических решений с открытого рынка, а также будет способствовать поддержке отечественных ИТ-разработок и поможет в формировании открытого экспертного сообщества для пилотирования инноваций».

Подать заявку на участие в первом наборе можно до 24 июня. Проекты будут оцениваться по нескольким критериям: наличие MVP, не менее двух человек в команде и готовность к масштабированию. По результатам отбора 20 лучших стартапов совместно с корпорациями смогут проработать бизнес-кейсы для запуска пилотных проектов, а также получат доступ к инфраструктуре и экспертизе партнеров.